Жительницу Елховского района обокрала мать четырех детей

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В ОМВД России по Елховскому району за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что из её частного дома похищены ювелирные изделия на сумму свыше 107 тысяч рублей.



Полицейские в ходе осмотра установили, что окна и дверь повреждений не имеют, а запасной ключ от дома хранился в раме ближайшего к входной двери окна.



Следователем по изъятому на месте происшествия биологическому материалу назначена химико-биологическая экспертиза. Исследованный в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области генетический профиль ДНК женщины эксперты занесли в федеральную базу данных.



В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что профиль ДНК принадлежит ранее неоднократно судимой за имущественные преступления жительнице Самарской области 1989 года рождения.



Полицейские установили место нахождения женщины и допросили безработную находящуюся на позднем сроке беременности мать-одиночку четырёх несовершеннолетних детей, в качестве подозреваемой.



Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что похищенные изделия продала, а вырученные средства потратила на личные нужды.



Учитывая, что преступление совершено в период испытательного срока, установленного по трём приговорам, ранее назначенное по предыдущим приговорам условное наказание суд посчитал возможным заменить на лишение свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ суд постановил реальное отбывание назначенного женщине наказания отсрочить до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, осуждённая обязана выплатить потерпевшей в счёт компенсации имущественного вреда около 99 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.