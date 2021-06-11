Жительница Жигулевска в супермаркете лишилась гаджета

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В мае текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила о краже мобильного телефона, стоимостью 20 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшей, работающей в одном из супермаркетов, полицейские выяснили, что хищение произошло в момент, когда пострадавшая, находясь в магазине, занималась выкладкой продуктов питания на стеллажи. Сотовый телефон женщина положила на витрину, а отличившись на несколько минут, найти свое имущество уже не смогла.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Сотрудники органов внутренних дел изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина. На видео видно, как покупательница, увидев мобильный телефон на витрине забирает его себе и поспешно скрывается.

Полицейские установили данную женщину. Ею оказалась местная жительница 1957 года рождения. Оперативники задержали женщину по месту жительства и доставили её в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что выбирая в магазине продукты питания, заметила на витрине сотовый телефон, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, решила забрать данную находку для личного пользования.

Теперь виновнице грозит лишениесвободы на срок до двух лет. В настоящее время похищенное имущество возвращено законной владельце, сообщает облМВД.