Жительница Жигулевска нашла телефон на лавочке и сдала в комиссионный

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В апреле текущего года в О МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о пропаже смартфона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму более 9000 рублей.

Заявительница сообщила, что забыла телефон на лавочке возле дома на улице Репина, а когда вернулась, его уже не было.

Полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастна ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница 1991 года рождения. Оперативники задержали предполагаемую злоумышленницу на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная пояснила сотрудникам полиции, что, обнаружив «бесхозный» телефон на лавочке, не приняла мер к возвращению его законному владельцу, а решила сдать смартфон в комиссионный магазин.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.