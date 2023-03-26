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Жительница Волжского района украла у приятеля 45 тысяч после застолья

26 марта 2023 10:26
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Жительница Волжского района украла у приятеля 45 тысяч после застолья

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратился мужчина 1971 года рождения, который сообщил, что у него похищены денежные средства в сумме 45 000 рублей.

Потерпевший при опросе пояснил полицейским, что накануне он находился в гостях, где употреблял алкогольные напитки в компании знакомых. После застолья уснул, а на утро обнаружил, что из сумки пропали деньги. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справиться, обратился за помощью в полицию. Заявитель предположил, что к совершению противоправного деяния может быть причастна его приятельница и передал оперуполномоченным ее данные. 

Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее не судимая местная жительница 1993 года рождения в содеянном призналась и пояснила, что успела потратить часть похищенных денежных средств в сумме 30 000 рублей на личные нужды.

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