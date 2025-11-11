Жительница Сергиевского района провела вечер с мужчиной и обокрала его

126

В дежурную часть отдела полиции по Шигонскому району Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1949 года рождения, который сообщил о пропаже из квартиры денежных средств в размере 17 тысяч рублей. Потерпевший пояснил полицейским, что личное имущество пропало после застолья с новой знакомой, проходившего в его квартире.

51-летнюю жительницу одного из сел Сергиевского района задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная в содеянном созналась и пояснила, что приехала в Шигоны погостить у сына, но накануне познакомилась с потерпевшим и решила вечер провести с ним. В ходе распития спиртных напитков женщина заприметила, куда он спрятал кошелек с денежными средствами и воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся, похитила наличные. Как выяснили сотрудники полиции, денежные средства она потратила на собственные нужды.

В настоящее время в отношении жительницы Сергиевского района 1974 года рождения следственным отделением по расследованию преступлений совершенных на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».