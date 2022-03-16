Жительница Саратова отправится в колонию за перевод денег боевикам в Сирию

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Саратовский областной суд оставил в силе приговор местной жительнице, осужденной к 10 годам колонии за перевод 800 долларов террористам в Сирию, сообщили РИА Новости в суде.

В октябре 2021 года суд первой инстанции признал ее виновной по части 1 статьи 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования) и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как указано в решении суда, женщина была осведомлена о происходящем на Ближнем Востоке вооруженном конфликте и достоверно знала, что ее мать участвует в одном из действующих в Сирии НВФ. Тем не менее, через посредника она перевела ей деньги, предназначенные для финансирования этой организации.