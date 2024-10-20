Жительница Приволжского района нашла в больнице чужую карту и тут же списала деньги

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В отдел полиции по Приволжскому району за помощью обратился местный житель 1957 года рождения, который сообщил о краже принадлежащих ему электронных денежных средств.

Заявитель пояснил оперуполномоченным, что, обнаружив отсутствие банковской карты и списание со счета 22,5 тысяч рублей после посещения лечебного учреждения, он заблокировал счет и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету и установили банкомат, где снимались деньги с карты потерпевшего. Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована женщина, которая забрала денежные средства.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы. Опросив местных жителей, полицейские получили информацию, что к хищению может быть причастна местная жительница.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили места возможного нахождения ранее не судимой, 56-летней местной жительницы, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что банковскую карту с записанным на ней паролем нашла в лечебном учреждении районного центра и в тот же день сняла с нее денежные средства, которые спрятала в своей квартире. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Женщине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в размере 23 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.