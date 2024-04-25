Жительница Похвистневского района поссорилась с мужем и догнала его с ножом в руках

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В декабре прошлого года в полицию из лечебного учреждения поступило сообщение о госпитализации с места жительства жителя Похвистневского района с ножевым ранением грудной клетки, полученным во время бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего в больницу и по месту жительства госпитализированного выехали сотрудники территориального органа внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что травму ему нанесла жена во дворе их дома во время ссоры. По месту жительства пострадавшего полицейские провели осмотр, во время которого обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

При допросе в качестве подозреваемой, ранее не судимая жительница Похвистневского района пояснила, что распивала с супругом алкоголь. Из-за незначительного повода между ними вспыхнула ссора, муж пытался уйти от конфликта и вышел во двор. Но она, находясь в алкогольном опьянении и не сдержав эмоций, взяла кухонный нож, последовала за ним и нанесла удар в грудь. После чего, испугавшись содеянного, вызвала медиков.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении подозреваемой направлено в суд для принятия решения по существу.