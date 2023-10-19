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Жительница Новокуйбышевска обвинила сожителя в краже телефона, который сама ему отдала

19 октября 2023 11:52
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Жительница Новокуйбышевска обвинила сожителя в краже телефона, который сама ему отдала

В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее сотового телефона. Заявительница утверждала, что имущество похитил ее сожитель. При оформлении заявления она был предупреждена, что несет ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

При выяснении всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции опросили предполагаемого подозреваемого. Мужчина рассказал, что заявительница сама передала ему телефон для того, чтобы он продал его, а вырученными деньгами погасил долг за квартиру, в которой они совместно проживают. В дальнейшем планировали приобрести ей новый телефон. Через несколько дней после внесения квартплаты между мужчиной и женщиной произошел конфликт, после которого и поступило сообщение от заявительницы о краже имущества. После проведенных следственных мероприятий заявительницу вновь пригласили сотрудники полиции для дачи дополнительного объяснения. Женщина поняла, что лучше рассказать правду и созналась, что оговорила сожителя после ссоры.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

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