Жительница Красноярского района вернулась на дачу и обнаружила, что ее обокрали

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В ОМВД России по Красноярскому району обратилась за помощью 67-летняя жительница Самары, которая сообщила о проникновении в её дачный дом.

Как пояснила потерпевшая, последний раз она была на даче в ноябре прошлого года, а в начале марта обнаружила, что окно дома повреждено, и, поняв, что в помещение кто-то проник, вызвала полицию.

Прибывшие по указанному адресу в одно из садово-дачных товариществ Красноярского района сотрудники полиции вместе с потерпевшей осмотрели дачный домик. Женщина обнаружила, что пропали бытовые приборы и электроинструмент. Материальный ущерб она оценила в размере свыше 15 000 рублей.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, провели подворовой обход, проверили лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям живущих неподалеку и места возможного сбыта похищенного.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из комиссионных магазинов обнаружили и изъяли имущество, схожее по описанию с похищенным и залоговые документы на имя 63-летнего жителя областного центра. Полицейские установили возможные места нахождения ранее не судимого мужчины, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Задержанный модельщик одного из литейных производств признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что полученные в ломбарде денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверять причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.