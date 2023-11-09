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Жительница Красноярского района на кладбище лишилась телефона

9 ноября 2023 10:03
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Жительница Красноярского района на кладбище лишилась телефона

В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району обратилась местная жительница, которая заявила о хищении принадлежащего ей сотового телефона, стоимостью 38 тысяч рублей.
Сотрудники полиции опросили заявительницу, и выяснили, что телефон она могла выронить на кладбище, когда ухаживала за захоронениями родных. После обнаружения пропажи самостоятельные поиски не увенчались успехом, и селянка обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции провели технические мероприятия, направили запросы в организации и получили ответы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные получили информацию, что телефоном потерпевшей пользуется ранее не судимая 43-летняя жительница Самары. Полицейские установили места возможного нахождения женщины, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что нашла телефон на кладбище и решила присвоить его себе: вынула из него сим-карту и  удалила информацию до заводских настроек. О том, что у полиции имеется техническая возможность установить злоумышленника, пользующегося телефоном, не знала.
Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району задержанной предъявлено обвинение.

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