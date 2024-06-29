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Жительница Кошкинского района лишилась велосипеда

29 июня 2024 12:27
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Жительница Кошкинского района лишилась велосипеда

В июне текущего года в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району за помощью обратилась 49-летняя жительница села Надеждино, которая сообщила о похищении принадлежавшего ей велосипеда.

В ходе опроса женщина сообщила полицейским, что двухколесное транспортное средство хранилось около прилегающей территории дома. Велосипед не был пристегнут парковочным тросом и замком безопасности. Заявительница предоставила полицейским подробное описание похищенного велосипеда, а также характерные приметы.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев произошедшего, составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

В ходе разыскных мероприятий оперативниками установлено, что к хищению может быть причастен ранее не судимый 30-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения злоумышленника и задержали его, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что решил присвоить чужое имущество, когда увидел, что велосипед не был пристегнут запирающим устройством.

Отделом дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции призывают граждан принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества и не оставлять двухколесные транспортные средства без присмотра.

 

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