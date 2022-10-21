Жительница Кинеля хотела сохранить сбережения, а рассталась с миллионом

105

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Кинеле безработной женщине 1961 г.р., позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила более 1 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.