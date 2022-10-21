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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Кинеля хотела сохранить сбережения, а рассталась с миллионом

21 октября 2022 09:51
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Жительница Кинеля хотела сохранить сбережения, а рассталась с миллионом

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Кинеле безработной женщине 1961 г.р., позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила более 1 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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