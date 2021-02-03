Жительница Чапаевска украла у самарчанки телефон из кармана

155

По версии следствия, 11 ноября прошлого года 44-летняя жительница г. Чапаевска приехала в Самару за покупками.

В вечернее время суток она зашла в магазин, расположенный на ул. Краснодонской. Согласно показаниям обвиняемой, возле одного из прилавков она заметила в руках другой посетительницы сотовый телефон, который та через некоторое время положила в карман куртки. Этим и воспользовалась гостья областного центра. По ее словам, она подошла женщине, пряча руки под платком, незаметно вытащила сотовый телефон, после чего вышла из помещения магазина. Пропажу пострадавшая заметила лишь на выходе из торговой точки.

Сотрудники полиции опросили пострадавшую и работников магазина, изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемую удалось установить в ходе проверки ранее судимых за имущественные преступления лиц. Оперативники задержали ее по месту жительства.

Свою вину женщина отрицать не стала и обязалась возместить причиненный ущерб. По данным полиции, в 2019 году 44-летнюю жительницу г. Чапаевска осудили за кражу в Тольятти, и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год, сообщает облМВД.