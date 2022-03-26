Жительница Большечерниговского района хотела купить собачку, а лишилась денег

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В дежурную часть ОМВД России по Большечерниговскому району обратилась жительница села Августовка и рассказала, что стала жертвой мошенницы.

В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что нашла на одном из сайтов в сети Интернет объявление о продаже собаки породы йоркширский терьер и связалась с продавцом через мессенджер. Во время переписки незнакомка попросила перечислить залог за покупку щенка в размере 2000 рублей и направила номер банковской карты.

После того, как местная жительница перечислила деньги, продавец перестала отвечать на сообщения. Тогда потерпевшая решила обратиться за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции изучили выписки с банковской карты и установили владельца счета, на который были перечислены деньги. В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что к мошенничеству может быть причастна 24-летняя, безработная, ранее судимая жительница Воронежской области. Во время командировки сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В ходе опроса она призналась в содеянном, и рассказала, что щенков у нее никогда не было, а фотографии животных она находила в Интернете. Для перевода денежных средств злоумышленница предоставила данные банковской карты мужа.

В отношении подозреваемой отделом дознания ОМВД России по Большечерниговскому району по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч 1 «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.