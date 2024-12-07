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Жители Кинеля везли наркотики в пюре

7 декабря 2024 10:29
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Жители Кинеля везли наркотики в пюре

В Самарской области задержали автомобиль, на котором передвигались подозреваемые в качестве пассажиров.

В ходе личного досмотра задержанных в присутствии понятых сотрудники указать полиции обнаружили и изъяли из ручной клади две упаковки пюре быстрого приготовления, в которых находилось вещество кристаллической формы белого цвета. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в упаковке находилось наркотическое средство -метадон, общей массой около 500 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Задержанные - житель Кинеля 1988 года рождения и ранее судимый 31-летний житель областного центра пояснили полицейским, что в сети Интернет узнали о работе курьерами и связались с оператором. «Работодатель» пообещал им высокий заработок и уточнил, что их обязанность - забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки.

В настоящее время в отношении злоумышленников следственным отделом МО МВД России «Кинельский» по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства группой лиц в особо крупном размере), возбуждено уголовное дело. Судом, по ходатайству органа следствия, мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию региона и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: Стоп Наркотик

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