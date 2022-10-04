Я нашел ошибку
Главные новости:
Выпуск седана Lada Vesta Cross мог быть прекращен
Выпуск седана Lada Vesta Cross мог быть прекращен
Компания H&M закрыла более 40 своих магазинов в России
Компания H&M закрыла более 40 своих магазинов в России
В Самаре хотят надстроить дополнительные этажи над хрущевками на улице Гагарина
В Самаре хотят надстроить дополнительные этажи над хрущевками на улице Гагарина
Электронные квитанции за сентябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Электронные квитанции за сентябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика
Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика
Преподаватели Политеха обучили с помощью сказок учащихся из стран СНГ
Преподаватели Политеха обучили с помощью сказок учащихся из стран СНГ
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.57
2.27
EUR 54.39
1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика

4 октября 2022 12:52
86
Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика

Вечером в начале сентября текущего года сотрудники ППСП Управления МВД России по г. Самаре находясь на маршруте патрулирования в Промышленном районе областного центра обратили внимание на молодого человека, который нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес местных жителей. Сотрудники полиции задержали мужчину,  для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» задержанного доставили в отдел полиции.

Полицейские установили личность мужчины и в присутствии понятых  обнаружили и изъяли у 39-летнего ранее судимого за кражу и грабеж местного жителя  сверток из синей изоленты с порошкообразным веществом белого цвета.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что содержимым пакетика является наркотическое средство – героин, массой около 1 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе следствия установлено, что мужчина в день задержания приобрел в сети Интеренет  для личного употребления запрещенные вещества. Забрал закладку в одном из дворов на ул. Стара-Загора, при этом у него возник конфликт с местными жителями, после которого его задержали полицейские.

Отделом дознания ОП№ 2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя Кировского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение  наркотических средств). Подозреваемый обязан подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022»
03 октября 2022, 09:59
В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022»
К ответственности привлечены 480 лиц, задержаны 16 человек, находящихся в розыске за совершение преступлений. Криминал
326
В квартире жителя Самары обнаружено свыше 2,3 кг наркотических средств
02 октября 2022, 11:11
В квартире жителя Самары обнаружено свыше 2,3 кг наркотических средств
31-летнего безработного задержали возле подъезда одного из домов на улице Ташкентской областного центра. Криминал
723
В Новокуйбышевске мужчина предстанет перед судом за попытку наркозакладок
30 сентября 2022, 10:24
В Новокуйбышевске мужчина предстанет перед судом за попытку наркозакладок
Более 82 граммов смеси наркотических веществ изъяли полицейские у местного жителя. Криминал
543
В центре внимания
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
4 октября 2022  12:36
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
101
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
4 октября 2022  12:01
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
208
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
4 октября 2022  10:19
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
161
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
475
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
455
Весь список