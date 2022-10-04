Жители дома в Самаре помогли задержать наркозакладчика

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Вечером в начале сентября текущего года сотрудники ППСП Управления МВД России по г. Самаре находясь на маршруте патрулирования в Промышленном районе областного центра обратили внимание на молодого человека, который нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес местных жителей. Сотрудники полиции задержали мужчину, для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» задержанного доставили в отдел полиции.

Полицейские установили личность мужчины и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у 39-летнего ранее судимого за кражу и грабеж местного жителя сверток из синей изоленты с порошкообразным веществом белого цвета.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что содержимым пакетика является наркотическое средство – героин, массой около 1 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе следствия установлено, что мужчина в день задержания приобрел в сети Интеренет для личного употребления запрещенные вещества. Забрал закладку в одном из дворов на ул. Стара-Загора, при этом у него возник конфликт с местными жителями, после которого его задержали полицейские.

Отделом дознания ОП№ 2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя Кировского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств). Подозреваемый обязан подпиской о невыезде и надлежащем поведении.