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Житель Жигулевска выстрелил в мужчину и наехал на него на автомобиле

10 августа 2023 20:47
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Житель Жигулевска выстрелил в мужчину и наехал на него на автомобиле

По версии следствия, 11 июня 2023 года обвиняемый, находясь   в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, из-за ранее возникшей ссоры произвел выстрел в 45-летнего местного жителя через лобовое стекло, из находившегося при себе переделанного гладкоствольного ружья, а затем  совершил на мужчину наезд на автомобиле. Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, из-за промаха при выстреле, а также активного сопротивления потерпевшего, который запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.

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