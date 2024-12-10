Житель Жигулевска украл 23 пачки сыра

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В дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от представителя сетевого магазина, расположенного в микрорайоне В-1, о хищении 23 пачек сыра. Ущерб торговой точки составил более 3000 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запатлен момент противоправных действий. При изучении видеозаписей оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1991г.р.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее судимый за имущественные преступления мужчина, вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что похищенный товар из магазина продал случайным прохожим на улицах города, а вырученные деньги потратил на личные нужды.