Житель Жигулевска угрожал убить мать

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В ОМВД России по г. Жигулевску обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 35-летний сын угрожает ей убийством.

В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что между заявительницей и ее сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Во время ссоры мужчина прижал мать к стене, высказывая угрозу убийством. Женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры. Учитывая обстановку и агрессивное состояние сына, она восприняла угрозу реально и обратилась за помощью в полицию. Полицейские задержали ранее судимого подозреваемого, в ходе опроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.