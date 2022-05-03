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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Жигулевска угрожал убить мать

3 мая 2022 11:49
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Житель Жигулевска угрожал убить мать

В ОМВД России по г. Жигулевску обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 35-летний сын угрожает ей убийством.

В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что между заявительницей и ее сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Во время ссоры мужчина прижал мать к стене, высказывая угрозу убийством. Женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры. Учитывая обстановку и агрессивное состояние сына, она восприняла угрозу реально и обратилась за помощью в полицию. Полицейские задержали ранее судимого подозреваемого, в ходе опроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: Уголовное дело

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