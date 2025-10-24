Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Житель Жигулевска сломал знакомому челюсть на автомойке

24 октября 2025 11:17
182
Житель Жигулевска сломал знакомому челюсть на автомойке

В дежурную часть Отдела МВД России по г.Жигулёвску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 33-летнего местного жителя с травмой, полученной в ходе словесного конфликта.

При опросе потерпевший пояснил полицейским, что он вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в помещении автомойки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого 25-летний местный житель нанес потерпевшему удар кулаком в область лица, тем самым причинив двусторонний закрытый перелом нижней челюсти.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый 25-летний местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что основная причина его ссоры со знакомым – личная неприязнь на фоне алкогольного опьянения.

Согласно заключению эксперта противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен вред средней тяжести.

В отношении местного жителя отделением дознания ОМВД России по г.Жигулёвску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ.

В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
