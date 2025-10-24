Житель Жигулевска сломал знакомому челюсть на автомойке

182

В дежурную часть Отдела МВД России по г.Жигулёвску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 33-летнего местного жителя с травмой, полученной в ходе словесного конфликта.

При опросе потерпевший пояснил полицейским, что он вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в помещении автомойки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого 25-летний местный житель нанес потерпевшему удар кулаком в область лица, тем самым причинив двусторонний закрытый перелом нижней челюсти.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый 25-летний местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что основная причина его ссоры со знакомым – личная неприязнь на фоне алкогольного опьянения.

Согласно заключению эксперта противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен вред средней тяжести.

В отношении местного жителя отделением дознания ОМВД России по г.Жигулёвску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ.