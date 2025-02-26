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Житель Волжского района украл велосипед, передумал и украл машину

26 февраля 2025 11:17
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Житель Волжского района украл велосипед, передумал и украл машину

В прошлом году в разные отделы полиции Самарской области обращались местные жители с заявлениями о хищении личного имущества. По каждому обращению проводился комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, включающий в себя осмотр места происшествий, опрос заявителей и установление свидетелей, изъятие и изучение записей с камер видеонаблюдения, направление запросов в различные организации и получение ответов.

При изучении материалов, оперуполномоченные предположили, что ряд краж совершен одним злоумышленником – ранее неоднократно судимым за совершение имущественных преступлений местным жителем 2005 года рождения. Общий ущерб от противоправных действий мужчины, по данным следствия, составил более 60 000 рублей.  Ориентировки на розыск сотрудники уголовного розыска распространили среди личного состава областной полиции и организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники Госавтоинспекции, задержав нарушителя ПДД РФ, схожего по описанию с разыскиваемым, привлекли его к административной ответственности и передали инициатору розыска.

Во время следственных действий задержанный дал признательные показания по ряду преступлений. Так, в городе Новокуйбышевск в подъезде дома на улице Мичурина его с приятелями задержали и передали в полицию местные жители, после того, как они взломали дверь тамбура на 8-м этаже и похитили личные вещи местной жительницы. Отпущенный под подписку о невыезде и надлежащем поведении фигурант не сделал правильных выводов и через несколько дней в одном из подъездов дома на улице Аннеты Басс в пгт. Смышляевка, находясь в состоянии алкогольного опьянения после встречи с девушкой, украл велосипед. Через несколько метров его бросил и угнал автомобиль ВАЗ с неохраняемой парковки, соединив провода зажигания.

Следственным отделением Отдела МВД России по Волжскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. Уголовное дело, с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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