Житель Волжского района разрешил спор с приятелем с помощью ножа

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В дежурную часть территориального органа поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1973 года рождения с травмами различной степени тяжести, полученными во время бытового конфликта.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли его одежду и медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего в поселке Черновский, осмотрели предполагаемое место происшествия – квартиру пострадавшего, где изъяли нож и следы бурого цвета, похожие на кровь.

Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: накануне вечером 51-летний потерпевший распивал спиртные напитки с приятелем, во время застолья завязался словесный конфликт, переросший в потасовку. Не найдя других аргументов в споре, злоумышленник схватил нож с кухонного стола и несколько раз ударил им хозяина квартиры, после чего ушел из гостеприимного дома. Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали местного жителя.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее неоднократно судимого, в том числе за угрозу убийством и убийство 42-летнего местного жителя полицейские задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение.