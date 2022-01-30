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Житель Волжского района ночью поджег дом бывшей тещи

30 января 2022 13:27
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Житель Волжского района поджег дом бывшей тещи

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Волжского района 1994 года рождения.

По версии следствия, в мае 2021 года между обвиняемым и его бывшей супругой на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого у мужчины возник умысел на причинение смерти матери последней путем поджога ее дома, расположенного в поселке Черновском Волжского района Самарской области. Во исполнение задуманного в ночное время суток обвиняемый облил горючей жидкостью стену веранды вышеуказанного дома, после чего поджег его. Далее, убедившись, что веранда дома охвачена огнем, он скрылся с места происшествия. Однако женщина, проснувшись и увидев возгорание, покинула дом. Кроме того, в результате преступных действий обвиняемого было уничтожено имущество потерпевшей, что повлекло причинение материального вреда последней на сумму более 300 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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