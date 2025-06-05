Житель Ульяновской области в Сызрани разобрал кирпичную кладку гаража и украл имущество на 25 тыс.рублей

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В дежурную часть Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» обратился за помощью 70-летний местный житель, и сообщил сотрудникам полиции о пропаже имущества из принадлежащего ему гаража. Мужчина пояснил, что из постройки пропал электроинструмент, канистры с маслом и бензином, 2 телескопические удочки и 4 фидерных удилища. Со слов заявителя причиненный ему материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, установили свидетелей и очевидцев. Сотрудники полиции выявили, что неизвестный в ночное время проник в помещение путем разбора кирпичной кладки. Оперативники в ходе проведенных мероприятий установили автомобиль, находившийся в период совершения кражи в гаражном массиве, на котором предположительно передвигался злоумышленник. Полицейские проверили транспортное средство по специализированным базам и учетам и выяснили, что он принадлежит жителю Ульяновской области Новоспасского района.

В результате проведенных оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимый 28-летний задержанный сознался в совершении противоправного деяния и в присутствии понятых указал полицейским, где спрятал часть похищенного, который в дальнейшем планировал продать. Имущество потерпевшего изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия и принимают меры к розыску оставшейся части похищенного имущества.