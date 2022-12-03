Житель Тольятти за оскорбление получил ножевое ранение от супруги

63

В ноябре текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 51-летнего местного жителя из квартиры дома, расположенного по улице Носова, с колото-резанной раной.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, который пояснил, что телесное повреждение ему причинила супруга. Ранее не судимая 45-летняя женщина была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанная свою вину в содеянном признала и пояснила, что конфликт с мужем произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков, мужчина неоднократно её оскорблял, поэтому она ударила его ножом в живот. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе осмотра места происшествия в квартире специалист экспертно-криминалистического отдела У МВД России по г. Тольятти обнаружил и изъял нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.