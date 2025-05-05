Житель Тольятти осужден за убийство подруги и ее престарелой матери, совершенное более 20 лет назад

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Центральный районный суд г. Тольятти вынес приговор в отношении 43-летнего тольяттинца. Он признан виновным по п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений).

Судебным следствием установлено, что 7 января 2003 года мужчина распивал спиртные напитки в квартире у своей знакомой. Он, полагая, что в квартире находятся деньги, с целью их хищения напал на женщину и нанес ей ножом и ее 80-летней матери множественные удары, а затем задушил потерпевших. Не обнаружив на месте преступления ничего ценного, он скрылся.

Убитых женщин обнаружили в этот же день соседи по квартире.

Преступление было совершено в условиях неочевидности, однако прокурор предоставил суду объективные доказательства в виде заключений экспертов в совокупности с показаниями свидетелей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.