Житель Тольятти арестован за хищение акватруб со стройки

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На участке местности рядом с пунктом приема лома были обнаружены похищенные элементы водоснабжения и водоотведения.

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району с заявлением обратился мужчина 1983 года рождения, который сообщил, что с территории строящегося ресторана, расположенного в с. Хрящевка Ставропольского района, похищены элементы водоснабжения и водоотведения. Потерпевший оценил причиненный ущерб на общую сумму более 125 463 рублей.

В ходе осмотра места происшествия с камер видеонаблюдения изъяты видеозаписи, при просмотре которых было установлено, что к совершению преступления причастен мужчина, ранее работающий на территории комплекса.

Кроме того, сотрудники полиции отработали пункты приема металлического лома. На участке местности рядом с одним из таких пунктов были обнаружены похищенные элементы водоснабжения и водоотведения. Сопоставив материалы опроса приемщика и материал с камер видеонаблюдения, оперативники установили подозреваемого в краже и его местонахождение. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД России по Ставропольскому району был задержан ранее не судимый житель Тольятти 1967 года рождения, и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как рассказал задержанный, рано утром он пришел на территорию архитектурного комплекса и воспользовавшись подручными средствами открутил крепеж водоснабжения строящегося ресторана, а также похитил элементы водоотведения, а именно водосточные трубы, закрепленные на одной их внешних стен ресторана. Похищенное имущество злоумышленник пытался сдать на пункт приема металла, но работники скупки Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции подозревают мужчину в причастности к серии аналогичных преступлений.