Житель Сызрани не стал бороться за приз с автоматом игрушек, а просто украл деньги

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В конце сентября 2022 года, в полицию с заявлением о краже денежных средств из игрового аппарата с мягкими игрушками обратилась представитель индивидуального предпринимателя, который занимается эксплуатацией развлекательного оборудования. Материальный ущерб составил 4 000 рублей.

Как выяснили полицейские, аппарат находится в помещении одного из продуктовых супермаркетов на улице Хвалынской. В обязанности потерпевшей входит учет, сортировка игрушек в игровом аппарате и учет денежных средств. При очередной инкассации заявительница, при отсутствии видимых повреждений ящика для хранения и приёма денег, обнаружила отсутствие в нем бумажных купюр, остались лишь металлические денежные монеты. При проведении инкассации была выявлена недостача на указанную сумму. Женщина сообщила об этом своему администратору и обратилась в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При более детальном осмотре автомата эксперт обнаружил, что купюроприемник был отогнут. Через небольшую щель злоумышленник и совершил кражу.

Сотрудники полиции опросили персонал торговой точки, установили свидетелей произошедшего, изъяли материал с камер видеонаблюдения установленных в магазине. На записи видно, что рядом с развлекательным аппаратом находился молодой человек, в котором оперативники узнали безработного мужчину, который уже попадал в поле зрения полицейских, как лицо, ведущее антиобщественный образ жизни.

Не судимый местный житель 2001 года рождения в содеянном признался, раскаялся и сообщил, что на совершение противоправного деяния его толкнуло тяжелое финансовое положение. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.