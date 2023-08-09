Житель Самары признан виновным в совершении кражи двух велосипедов

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В августе прошлого года в Отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре с разницей в несколько дней поступили два заявления о совершении хищений велосипедов со схожими обстоятельствами: заявители оставляли транспортные средства пристегнутыми антикражными тросами на лестничных площадках высотных домов на ул. Полевой, уходили на работу, а вечером не находили свое имущество.

Сотрудники полиции по каждому заявлению провели следственные и оперативные мероприятия: в ходе осмотра изъяли остатки антикражных тросов и документы на похищенное имущество, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных по пути возможного передвижения злоумышленников, провели поквартирные обходы и опросы лиц, ранее судимых за имущественные преступления и проживающих неподалеку. В ходе проверки мест возможного сбыта краденного оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и изъяли документы (договоры комиссии и товарные чеки) на имущество, схожее по описанию с похищенным. Полицейские установили, что велосипеды сдавали на реализацию жители Самары – ранее судимый за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков работник одного из ресторанов на ул. Полевой и, по его просьбе, безработный знакомый.

Задержанный вину в совершении противоправных деяний признал и пояснил, что ходил воровать велосипеды в обеденное время, используя ручной тросорез. На время предварительного следствия судом по ходатайству следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ленинский районный суд г.о. Самары доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и девять месяцев с установлением следующих ограничений: не выезжать за пределы территории городского округа Самара без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осужденного 20 и 27 тысяч рублей, соответственно.