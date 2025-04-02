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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самары перевел мошенникам 400 тысяч рублей

2 апреля 2025 11:37
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Житель Самары перевел мошенникам 400 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Самары обратился 34-летний местный житель, который заявил о хищении 400 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой связи, и сообщил об истечении срока действия принадлежащей ему сим-карты. Для продления договора он рекомендовал подтвердить свои учетные данные и сообщить ему четырехзначное число из поступившего смс-сообщения, после чего мужчина сообщил собеседнику еще одну комбинацию, состоящую из шести цифр.

Через несколько минут через мессенджер ему поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что неизвестные пытаются оформить от имени заявителя кредит. С целью предотвращения несанкционированных действий звонивший предложил мужчине обналичить сбережения и временно поместить полученные деньги на безопасные счета. Не предполагая, что общается с мошенником, житель областного центра в ближайшем банкомате снял 400 тысяч рублей и зачислил их на разные реквизиты.

После того, как все указания неизвестного были выполнены и связь прервалась, потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают: в случае сообщения о подозрительных финансовых операциях следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную информацию, размещенную на оборотной стороне вашей карты, а также не называйте коды, которые приходят вам на телефон в СМС, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке.

Теги: Мошенники

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