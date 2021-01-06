Житель Самарской области украл и сдал в металлолом трубы и рельсы

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратился житель села Заволжья 1964 года рождения. Мужчина сообщил о том, что с его земельного участка, расположенного в полутора километрах от населенного пункта, неизвестные похитили две трехметровые чугунные трубы и двухметровый кусок рельсы. Материальный ущерб составил более 10 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия. Стражи правопорядка зафиксировали следы от протектора автомобиля на дороге, которые привели на улицу одного из населенных пунктов района. Полицейские провели подворовый обход, опросили возможных очевидцев произошедшего. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у сотрудников полиции появилась информация, что к краже может быть причастен местный житель 1985 года рождения. Правоохранители задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания и рассказал, что в день хищения он возвращался с рыбалки. Увидев на безлюдном земельном участке четыре чугунные трубы и кусок рельсы, решил их украсть. Вернувшись, при помощи резака и кувалды разбил две трубы и рельс на куски, погрузил в свой автомобиль. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.