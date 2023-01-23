Житель Самарской области угрожал убить сестру

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По данным полицейских, мужчина, находясь в состоянии опьянения угрожал сестре кухонным ножом.

В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступил звонок от местной 48-летней жительницы, которая сообщила, что ее брат угрожал ей убийством.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции опросили потерпевшую, установили и опросили очевидцев произошедшего. Выяснилось, что подозреваемый в гостях у своей сестры распивал спиртные напитки. Во время общения между ними возникла ссора, в результате чего, мужчина взял со стола кухонный нож и пригрозил сестре убийством. Угрозу женщина восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нож, которым он угрожал, изъяли. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полицейским, 36-летний задержанный ранее судим за кражу.

Отделением дознания О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам легкомысленно – оцените характер и мотивы угрозы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о поступлении угроз. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.