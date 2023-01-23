Я нашел ошибку
Главные новости:
Некоторые модели уже применяются в работе, ещё несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году.
Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта
Во время работ на линии по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую, трамвайное сообщение будет сохранено. 
Метрострой: планируется переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской
Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.
Сбер проведёт самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера
Данная мера будет действовать с 05:00 до 17:30 28 января 2023 года.
В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи горы» будет временно ограничено движение транспорта
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области угрожал убить сестру

23 января 2023 10:29
208
Житель Самарской области угрожал убить сестру

По данным полицейских, мужчина, находясь в состоянии опьянения угрожал сестре кухонным ножом.

В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступил звонок от местной 48-летней жительницы, которая сообщила, что ее брат угрожал ей убийством.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции опросили потерпевшую, установили и опросили очевидцев произошедшего. Выяснилось, что подозреваемый в гостях у своей сестры распивал спиртные напитки. Во время общения между ними возникла ссора, в результате чего, мужчина взял со стола кухонный нож и пригрозил сестре убийством. Угрозу женщина восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нож, которым он угрожал, изъяли. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полицейским, 36-летний задержанный ранее судим за кражу.

Отделением дознания О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам легкомысленно – оцените характер и мотивы угрозы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о поступлении угроз. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Клиент разбил такси женщине-водителю в Тольятти
12 января 2023, 10:54
Клиент разбил такси женщине-водителю в Тольятти
Ей причинен ущерб на сумму около 96 тысяч рублей. Происшествия
878
Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок
11 января 2023, 13:32
Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
972
В Самаре директор автосервиса ограбил бывшего подчиненного
04 января 2023, 12:28
В Самаре директор автосервиса ограбил бывшего подчиненного
Между ними произошел конфликт в ходе которого мужчина вырвал у него из рук ноутбук и сотовый телефон, сел в автомобиль и уехал. Криминал
1352
В центре внимания
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
136
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
864
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
698
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
814
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
6247
Весь список