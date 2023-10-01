Житель Самарской области перевел мошенникам свыше 4 млн рублей

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В течение трех дней 51-летнему руководителю лаборатории по созданию радиосистем звонили неизвестные и сообщали, что являются сотрудниками правоохранительной организации, которые узнали о взломе его аккаунта на госуслугах.

"Для того, чтобы спасти личные сбережения необходимо немедленно перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники жителя Самары. Действуя по их инструкциям, мужчина перевел на указанные звонившими расчетные счета более 4 млн рублей из личных накоплений. Поняв, что его обманули мошенники, ученый обратился за помощью в полицию