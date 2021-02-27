Житель Самарской области незаконно спилил 54 дерева

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В ОМВД России по Исаклинскому району от районного лесничего поступило сообщение о том, что неизвестным произведена рубка деревьев в лесном массиве в районе деревни Новый Байтермиш Исаклинского района Самарской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестным незаконно спилены деревья породы липа и дуб в количестве 54 штук. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 240 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемого – им оказался 59-летний житель Исаклинского района. Полицейские задержали мужчину по месту жительства.

По версии сыщиков, срубленные деревья он распилил на деревообрабатывающем станке на доски для использования в личном хозяйстве.

Незаконно заготовленную древесину, в виде досок, частично изъяли со складских помещений, принадлежащих подозреваемому.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с наложением штрафа в размере до трехсот тысяч рублей.