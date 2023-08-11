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Житель Самарской области нашел сверток с наркотиками в гаражном массиве

11 августа 2023 12:31
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Житель Самарской области нашел сверток с наркотиками в гаражном массиве

В августе текущего года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль Шеврале Нива. Во время проверки документов полицейские обратили внимание на мужчину-пассажира, который при виде дорожных инспекторов заметно занервничал. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть пассажира. В ходе досмотра в присутствии понятых мужчина добровольно выдал из кармана пачку сигарет, в которой лежал сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Вещество изъяли и направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, а злоумышленника доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель пояснил полицейским, что нанял такси из села Кротовка до Отрадного. Во время поездки он попросил водителя остановиться, вышел по своим делам в гаражном массиве. Там на земле в траве заметил сверток, сняв изоляционную ленту обнаружил, средство похожее на наркотическое вещество и решил оставить его себе для дальнейшего употребления, спрятав его в пачку с сигаретами. По результатам проведённого исследования выяснилось, что изъятое является наркотическим средством метилэфедрон общей массой 0,97 граммов. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

 

Теги: Стоп Наркотик

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