Житель Самарской области избил приятеля из-за сушилки и кроссовок

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В дежурную часть отдела полиции от медиков поступило сообщение о госпитализации 39-летнего уроженца села Осиповка с травмами, полученными в бытовом конфликте.

Для установления обстоятельств в лечебное учреждение выехали сотрудники полиции. В ходе опроса пострадавший пояснил, что во время застолья у него с приятелем из-за давней обиды хозяина квартиры на гостя возник конфликт, который закончился, когда они обменялись ударами. Решив, что больше не хочет общаться с другом, мужчина собрался уходить домой, но конфликт вспыхнул вновь и друг сильно избил его. Спустя несколько часов он обратился в больницу.

Полицейские опросили врачей, изъяли медицинские документы и одежду потерпевшего. По указанному им адресу в одном из домов на проспекте Победы города Нефтегорска задержали ранее не судимого 42-летнего безработного. При осмотре его квартиры и подъезда обнаружили и изъяли следы бурого вещества, похожего на кровь.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что избил приятеля, вспомнив, что он когда-то давно сломал сушилку для белья. А когда они помирились, друг собрался уходить и зачем-то спрятал кроссовки хозяина. Негативные эмоции вспыхнули с новой силой, и он еще раз избил его руками и ногами.

Следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По изъятым следам и предметам назначены дактилоскопическая и биологическая экспертизы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается