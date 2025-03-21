Житель Самарской области избил приятеля из-за сушилки и кроссовок

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал открытый отбор образовательных организаций и программ в проект «Код будущего. Искусственный интеллект»
Стартовал открытый отбор образовательных организаций и программ в проект «Код будущего. Искусственный интеллект»
В кинологическом центре ГУ МВД России по Самарской области прошла экскурсия для школьников
В кинологическом центре ГУ МВД России по Самарской области прошла экскурсия для школьников
Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств.
Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств
самарцы оценили свои расходы на такси
Самарцы оценили свои расходы на такси
29% самарцев не общаются с коллегами после работы
29% самарцев не общаются с коллегами после работы
В нацпарке Самарская лука обнаружили несанкционированное складирование канистр с неустановленным химическим веществом
В нацпарке Самарская лука обнаружили складирование канистр с неустановленным химическим веществом
В Самарской области вода в реках поднялась намного раньше обычного
В Самарской области вода в реках поднялась намного раньше обычного
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области избил приятеля из-за сушилки и кроссовок

21 марта 2025 10:17
139
Житель Самарской области избил приятеля из-за сушилки и кроссовок

В дежурную часть отдела полиции от медиков поступило сообщение о госпитализации 39-летнего уроженца села Осиповка с травмами, полученными в бытовом конфликте.

Для установления обстоятельств в лечебное учреждение выехали сотрудники полиции. В ходе опроса пострадавший пояснил, что во время застолья у него с приятелем из-за давней обиды хозяина квартиры на гостя возник конфликт, который закончился, когда они обменялись ударами. Решив, что больше не хочет общаться с другом, мужчина собрался уходить домой, но конфликт вспыхнул вновь и друг сильно избил его. Спустя несколько часов он обратился в больницу.

Полицейские опросили врачей, изъяли медицинские документы и одежду потерпевшего. По указанному им адресу в одном из домов на проспекте Победы города Нефтегорска задержали ранее не судимого 42-летнего безработного. При осмотре его квартиры и подъезда обнаружили и изъяли следы бурого вещества, похожего на кровь.

Задержанный  признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что избил приятеля, вспомнив, что он когда-то давно сломал сушилку для белья. А когда они помирились, друг собрался уходить и зачем-то спрятал кроссовки хозяина. Негативные эмоции вспыхнули с новой силой, и он еще раз избил его руками и ногами.

Следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По изъятым следам и предметам назначены дактилоскопическая и биологическая экспертизы.

Подозреваемому  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
126
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
120
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
150
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
480
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
561
Весь список