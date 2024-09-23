Житель Самарской области до смерти избил пожилую мать

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В Самарской области вынесен приговор 49-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что с 19 по 20 февраля 2023 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по месту жительства, где проживал со своей 76-летней матерью, в ходе ссоры нанес ей руками и ногами около 30 ударов по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления. По версии следствия, между мужчиной и его матерью происходили постоянные ссоры из-за того, что злоумышленник злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.