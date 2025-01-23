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Житель Приволжского района украл ресивер у односельчанина

23 января 2025 11:07
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Житель Приволжского района украл ресивер у односельчанина

\В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району обратился за помощью 56-летний местный житель, который сообщил сотрудникам полиции о пропаже имущества из принадлежащей ему хозяйственной постройки, расположенной в селе Обшаровка. Со слов заявителя причиненный ему материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, обнаружили следы взлома двери и предполагаемое орудие взлома – металлический прут. Опросив заявителя, сотрудники полиции установили, что из постройки пропал ресивер от системы видеонаблюдения и лом металла, а также злоумышленник повредил его электроинструмент.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к совершению кражи причастен ранее судимый за преступления имущественного характера односельчанин пострадавшего. Оперативники установили местонахождение безработного мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 23-летний задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, повредив прутом замок входной двери надворной постройки, забрал из помещения чужое имущество. Ресивер выкинул, а металлолом сдал в один из пунктов приема в соседнем районе. Вырученные деньги потратил на покупку алкогольных напитков.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Полицейские разыскали похищенный ресивер и вернули его законному владельцу. 

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