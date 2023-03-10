Житель Приволжского района подобрал и присвоил вещи из барсетки, утерянной пенсионером

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району за помощью обратился местный житель 1941 года рождения с сообщением о потере барсетки, в которой находились документы, сотовый телефон и денежные средства в размере 16 000 рублей. Общий ущерб составил 30 000 рублей.

Потерпевший накануне выгнал автомобиль из гаража для поездки по делам, положил барсетку на багажник, и уехал, забыв ее убрать. Мужчина самостоятельно искал потерянное имущество рядом с гаражом, но поиски не увенчались успехом.

Вечером того же дня сотрудникам полиции поступил телефонный звонок от местной жительницы, которая сообщила, что на одной из улиц села Приволжья нашла барсетку с документами. Полицейские опросили женщину, изъяли и вернули потерпевшему имущество. Ни денежных средств, ни телефона в ней не оказалось.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что телефоном потерпевшего пользуется один из местных жителей, задержали его по месту проживания и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В доме мужчины обнаружили и изъяли телефон, принадлежащий заявителю.

В ходе опроса подозреваемый 1983 года рождения признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что, возвращаясь с работы, увидел на дороге предмет, похожий на мужскую барсетку. Остановившись, поднял находку, проверил содержимое. Барсетку с документами он выбросил на одной из улиц районного центра, телефон забрал для личного пользования, а денежные средства потратил на собственные нужды.