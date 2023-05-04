Житель Приволжского района переночевал у знакомого и украл телевизор

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В середине ноября прошлого года в полицию обратился житель села Обшаровка Приволжского района, который заявил о хищении из его частного дома телевизора. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 7 000 рублей.

Как пояснил потерпевший, он проживает в данном доме периодически, так как работает вахтовым методом.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские отработали лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям. Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к данному преступлению может быть причастен 23-летний житель села Хворостянка. Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что приехал в село Обшаровка из села Хворостянка к своей дальней родственнице. В ходе беседы между ними произошел конфликт, и мужчина решил переночевать у своего знакомого. В вечернее время он подошел к его дому, несколько раз постучал, но дверь никто не открыл. Так как других мест для ночлега у него не было, вспомнил, что знакомый, скорее всего, находится на работе, убедился, что в жилище никого нет и за его действиями никто не наблюдает, влез в дом через разбитое окно, закрытое куском пенопласта. Через некоторое время подозреваемый решил приобрести алкоголь, но не имея для его покупки денежных средств, вынес из дома своего знакомого телевизор и направился к железнодорожной станции, где продал его неизвестному мужчине, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Максимальная санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.