Житель Похвистневского района украл пилу и кастрюлю

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В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратилась местная жительница 1952 года рождения. Женщина заявила о хищении имущества из надворных построек дома. Материальный ущерб заявитель оценила в 4 000 рублей.

Заявитель пояснила оперуполномоченным, что похищены 40-литровая алюминиевая кастрюля, электрическая цепная пила и угловая шлифовальная машина. Изучив полученные материалы полицейские предположили, что к хищению причастен ранее судимый за кражу 38-летний односельчанин потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска прибыли к предполагаемому злоумышленнику домой для опроса, и мужчина сразу же дал признательные показания, раскаялся, выдал похищенное у пенсионера имущество. Злоумышленник пояснил, что из-за острой нехватки денежных средств на алкоголь, заведомо зная, так как бывал раньше в доме, что постройки не запираются, беспрепятственно прошел через незапертую калитку и похитил имущество. Реализовать похищенное не успел, так его задержали сотрудники полиции.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и проверяют фигуранта на причастность к преступлениям, совершенным на территории района.