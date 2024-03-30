Житель Похвистнево оставил машину на минуту, и ее угнали

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В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от жителя Похвистнево об угоне автомобиля. Владелец пояснил, что в утреннее время собирался на работу, заведенное транспортное средство оставил возле дома, а сам вернулся домой за документами. Когда мужчина вышел на улицу транспортное средство пропало с места парковки.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, регистрационный номер автомобиля и его особые приметы, после чего ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Спустя некоторое время инспекторы дорожно-патрульной службы МО МВД России «Бугурусланский» находясь на маршруте патрулирования на 89 км. автодороги «Самара – Бугуруслан» заметили разыскиваемый автомобиль, остановили его и задержали водителя.

Полицейские доставили водителя автомобиля в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину поместили на специализированную стоянку. Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель с. Матвеевка Оренбургской области. В ходе допроса 25-летний мужчина пояснил, что увидел заведенное авто без владельца и решил покататься.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Автотранспортное средство возвращено владельцу.