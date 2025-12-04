Житель Отрадного утверждает, что угнал авто, а полиция считает. что украл

В дежурную часть отдела полиции по городу Отрадному за помощью обратился местный житель 2002 года рождения, который сообщил, что обнаружил отсутствие на парковке своего автомобиля ВАЗ 2106..

Полицейские предположили, что к угону причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 2000 года рождения, они задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал частично и пояснил полицейским, что похитил чужой автомобиль, чтобы покататься по ночному городу, после чего бросил его рядом с домом.

Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска разыскали и вернули автомобиль потерпевшему.

В настоящее время у полицейских есть основания полагать, что молодой человек планировал сдать автомобиль в пункт приема металла, в связи с чем Следственным отделением ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.