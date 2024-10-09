Житель Отрадного убил одного нового знакомого и ранил другого

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В Отрадном завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя.

По версии следствия, 20 апреля 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства в городе Отрадном, распивал спиртные напитки с двумя мужчинами, с которыми познакомился накануне. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за бытового конфликта, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам удары ножом в область туловища. От полученных повреждений один из потерпевших скончался на месте происшествия, а второй был доставлен в больницу, где благодаря оказанной медицинской помощи его жизнь была спасена.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.