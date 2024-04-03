Житель Отрадного пытался украсть древесину дуба

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Прокуратурой города Отрадного поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

По версии следствия, в октябре 2022 года в лесном массиве на территории Кинель-Черкасского участкового лесничества в квартале № 65 выдела № 6 сотрудниками министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды природопользования Самарской области был задержан мужчина при попытке хищения древесины сухостойных деревьев породы дуб.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и с учетом наказания по предыдущему приговору суда окончательно назначил 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.