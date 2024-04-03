Я нашел ошибку
Главные новости:
Многие годы Владимир Гальченко является ведущим артистом театра, он постоянно занят в текущем репертуаре, у него яркие незабываемые роли, он пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почётное звание «Народный артист Российской Федерации»
Производитель филамента запустил в эксплуатацию новую производственную линию, которая на сегодняшний день является единственной в России.
В Безенчукском районе расширяется уникальное производство
489 детей из Белгородской области приехали в Самару для временного размещения. Для ребят созданы все необходимые условия для проживания, обучения, отдыха.
Волонтеры «Единой России» сопроводили детей из Белгородской области в самарский цирк
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались круглыми сиротами
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались круглыми сиротами
МВД не планирует ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ
МВД не планирует ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ
В Волжском районе сотрудникам предприятия выплатили 5,5 млн долгов по зарплате
В Волжском районе сотрудникам предприятия выплатили 5,5 млн долгов по зарплате
Житель Отрадного пытался украсть древесину дуба
Житель Отрадного пытался украсть древесину дуба
Житель Новокуйбышевска убил 73-летнего отца
Житель Новокуйбышевска убил 73-летнего отца
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Отрадного пытался украсть древесину дуба

3 апреля 2024 13:40
79
Житель Отрадного пытался украсть древесину дуба

Прокуратурой города Отрадного поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

По версии следствия, в октябре 2022 года в лесном массиве на территории Кинель-Черкасского участкового лесничества в квартале № 65 выдела № 6 сотрудниками министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды природопользования Самарской области был задержан мужчина при попытке хищения древесины сухостойных деревьев породы дуб.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и с учетом наказания по предыдущему приговору суда окончательно назначил 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
3 апреля 2024  12:28
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
136
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
445
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
313
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1508
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
411
Весь список