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Житель Октябрьска снятые с чужой карты деньги потратил на погашение микрозаймов

26 июля 2024 09:55
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Житель Октябрьска снятые с чужой карты деньги потратил на погашение микрозаймов

В мае этого года в полицию поступило сообщение от жительницы села Старая Рачейка 1992 года рождения о неправомерном снятии 80 000 рублей с её банковской карты.

В ходе опроса заявительница пояснила, что наличные были похищены с карты когда она отмечала день рождение подруги в компании малознакомого молодого мужчины. Когда компания ехала в такси к месту проведения торжества, девушка поделилась новостью, что отец перевел ей крупную сумму на карточку на ремонт дома. По пути следования новый приятель попросил у девушки разрешения воспользоваться её банковской картой для того, чтобы его работодатель перевел заработную плату, так как его счета заблокированы. Доверившись незнакомцу, заявительница выполнила его просьбу. Мужчина вернул карту после посещения банкомата. О неправомерном снятии наличных она догадалась после банкета, когда вошла в приложение банка и выяснила, что на счете не хватает указанной суммы. Самостоятельно вернуть деньги у неё не получилось, и девушка обратился с заявлением в полицию.

  Изучив полученные данные, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался житель Октябрьска 1995 года рождения без постоянного источника дохода. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  Подозреваемый в совершении преступления признался и сообщил, что решил воспользоваться доверчивостью новой знакомой, когда услышал диалог девушек в такси. По признанию мужчины, снятые с чужой карты деньги он потратил на погашение микрозаймов. По данным сотрудников полиции подозреваемый ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

      Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 29 летнего жителя Октябрьска, по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

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