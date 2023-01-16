Житель Новокуйбышевска украл из магазина кассовый аппарат

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В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску, находясь на маршруте патрулирования, заметили бегущего с коробкой в руках мужчину. На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться в подъезде одного из домов на ул. Буденного. Сотрудники полиции в ходе непродолжительной погони по лестничным маршам задержали подозрительного мужчину. Как оказалось, в руках у него находился кассовый аппарат с денежными средствами, который он похитил несколько минут назад в одном из магазинов. Патрульные сообщили о случившемся в дежурную часть и передали мужчину прибывшим на место задержания сотрудникам следственно-оперативной группы.

При задержании ранее судимый за совершение краж, разбоев и грабежей 39-летний житель Новокуйбышевска, работник строительной организации, оказал сопротивление сотрудникам полиции. В отношении мужчины собран административный материал, предусмотренный ст.19.3 КоАП РФ. Судом правонарушителю назначено наказание в виде 2 суток административного ареста.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время местному жителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кассовый аппарат и находящиеся в нем денежные средства переданы представителю торговой организации.