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Житель Новокуйбышевска украл фонтан с чужой дачи

21 сентября 2023 12:17
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Житель Новокуйбышевска украл фонтан с чужой дачи

В апреле текущего года в дежурную часть полиции обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила, что когда она приехала на свой дачный участок, обнаружила, что из дома похищены две тепловые пушки, два триммера, дренажный насос, гамак и декоративный фонтан. Ущерб составил около 32 000 рублей.

Выехавшая по указанному адресу следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в помещение, отжав оконную раму.

Полицейские опросили хозяев ближайших дачных участков и выяснили, что в заброшенное садовое строение, которое стоит неподалеку от места где совершена кража, последнее время часто наведывается неизвестный им молодой человек. В ходе засадных мероприятий подозреваемого задержали на территории садового товарищества и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Подозреваемым оказался неработающий, несудимый местный житель 2002 года рождения. Он пояснил, что, проходя по СНТ, увидел заброшенный дом и решил использовать его для встреч с друзьями. А для того, чтобы найти деньги на его благоустройство, проник на соседний участок откуда похитил садовые принадлежности, после чего продал их в областном центре.

Следственным отделом Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый возместил пострадавшей часть причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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