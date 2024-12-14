Житель Новокуйбышевска ограбил мать и бабушку

190

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что сын забрал ее сумку, а также телефон, принадлежащий ее матери. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.



Сотрудники полиции, прибывшие по указанному в сообщении адресу, подробно опросили заявительницу и установили, что ее 34-летний сын, вернувшийся домой в нетрезвом состоянии, во время словесного конфликта забрал ее сумку, в которой находились денежные средства, и оттолкнул ее после просьбы вернуть имущество. После этого мужчина услышал, что его бабушка, проживающая с ними, звонит кому-то и просит помощи с нерадивым внуком, выхватил из ее рук телефон и ушел из дома.



Полицейские установили местонахождение ранее не судимого мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что после застолья с друзьями вернулся домой, попросил у родственниц деньги на продолжение банкета, и, разозлившись на отрицательный ответ, решил забрать деньги силой. Выйдя из дома, он выбросил сумку, вытащив из нее содержимое, а телефон решил оставить у себя. Денежные средства потратил на покупку спиртных напитков.



Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Во время предварительного следствия мужчина полностью возместил ущерб родственникам.